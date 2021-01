Star Wars: Millie Bobby Brown è la Principessa Leia in un video deepfake

Millie Bobby Brown, Undici in Stranger Things, è al centro di un nuovo video deepfake in cui entra nell'universo di Star Wars in versione Principessa Leia.

Millie Bobby Brown è al centro di un nuovo, spettacolare, video deepfake in cui il volto della protagonista di Stranger Things viene sostituito a quello di Carrie Fisher in alcune scene della trilogia originale di Star Wars.

Il filmato realizzato da stryder HD propone dei momenti indimenticabili dei film diretti da George Lucas, compiendo anche un confronto diretto con le immagini delle due attrici affiancate sullo schermo.

La Principessa Leia, una delle presenze più amate dai fan della saga stellare di Star Wars, era riapparsa digitalmente nei momenti finali di Rogue One e un processo simile è stato utilizzato recentemente per far entrare in scena Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill, nella serie The Mandalorian.

Il video deepfake condiviso ora online sottolinea invece la somiglianza tra Millie Bobby Brown e Carrie Fisher, alimentando le richieste di molti fan della giovanissima attrice che la vorrebbero coinvolta in un progetto realizzato dalla Lucasfilm.

Lo studio ha già raccontato sul grande schermo la storia delle origini di Han Solo, parte affidata ad Alden Ehrenreich. La realizzazione di nuovi progetti per Disney+, come The Mandalorian e la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi o quella sul passato di Cassian Andor, potrebbe ora dare ai produttori la possibilità di utilizzare nuovamente gli iconici personaggi di Leia e Luke.

Considerando il confronto compiuto nel video condiviso online, Millie Bobby Brown potrebbe essere decisamente presa in considerazione per riportare Leia Organa nelle avventure ambientate nella galassia ideata da George Lucas.