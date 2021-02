Star Wars e Marvel Cinematic Universe: Kevin Feige parla della possibilità di un crossover

L'universo di Star Wars si espanderà con un film sviluppato da Kevin Feige e il produttore ha commentato le strane ipotesi riguardanti un crossover con il Marvel Cinematic Universe.

La teoria che si possa assistere a un incrocio tra il mondo dei fumetti e quello creato da George Lucas appare assai remota e il presidente dello studio ha suggerito ai fan quale serie televisiva potrebbe soddisfare questo particolare desiderio.

Kevin Feige ha dichiarato a Yahoo Entertainment: "Se mi aveste chiesto se qualsiasi cosa di cui stiamo parlando ora fosse possibile 20 anni fa, avrei detto 'Non penso'. Ma non penso realmente che possa esserci un crossover tra Star Wars e il MCU. Non penso ci sia un motivo per farlo".

Nella quinta stagione di Parks and Recreation c'è un episodio, intitolato Article Two, in cui Patton Oswalt interpreta un personaggio che arriva al consiglio comunale e, per evitare che si proceda con una votazione, condivide la sua idea per un crossover tra il mondo della Marvel e Star Wars. L'attore, che aveva ricevuto come indicazione dagli autori di parlare per pochi secondi, ha parlato per ben 10 minuti. Feige ha quindi dichiarato: "Probabilmente quella scena è la cosa più vicina a un crossover che avremo mai".

Le teorie dei fan erano state in parte alimentate dal fatto che Marvel Comics pubblica molti fumetti di Star Wars e nel MCU verrà introdotto il Multiverso che apre le porte all'esistenza di realtà molto diverse tra loro, rendendo quindi possibile l'introduzione di elementi inaspettati.