Star Wars, Mark Hamill: "Non riesco a immaginare un mio ritorno nella saga"

Mark Hamill ha svelato che non riesce a immaginare un suo possibile ritorno nell'universo di Star Wars dopo aver recitato in sei dei novi film realizzati.

L'attore ha infatti interpretato Luke Skywalker nella trilogia originale diretta da George Lucas ed è poi tornato in quella iniziata e conclusa da J.J. Abrams.

L'attore, intervistato da Entertainment Weekly, ha ora svelato: "Non riesco a immaginre un mio ritorno. Mark Hamill ha spiegato: "Ho avuto un inizio, una parte centrale della mia storia, e una fine. Questi film mi hanno dato molto più rispetto a quanto mi sarei mai potuto aspettare quando abbiamo iniziato quindi no, non ci ho nemmeno pensato".

Il protagonista della saga il 9 maggio aveva detto addio al proprio personaggio con un tweet e l'attore ha inoltre dichiarato: "Amo tutte queste persone e provo sicuramente affetto per George e il personaggio che ha creato. Sono pieno di gratitudine per ciò che ha dato a me e alla mia carriera, ma non voglio essere egoista. Ci sono ancora molte storie da raccontare e così tanti attori grandiosi per raccontarle, non hanno bisogno di me".

May The 9th Be A Bittersweet Episode- Knowing It Was The Last Time I Would Ever Play Luke#ByeByeSkywalker pic.twitter.com/KjWKVSksLZ — Mark Hamill (@HamillHimself) May 9, 2020

Hamill ha poi parlato di The Mandalorian sostenendo che la serie creata da Jon Favreau può sfruttare il fatto di non aver bisogno di spettacolari effetti speciali come accade con i film: "Si ritorna in un certo senso alle basi di come George aveva immaginato la saga in stile western spaziale. Ha l'atmosfera di un film di Sergio Leone. Sono davvero colpito dalla serie e secondo me si tratta di una mossa intelligente da parte loro perché non si può continuare a superare quanto proposto sul grande schermo. E con The Mandalorian possono concentrarsi maggiormente sui personaggi e sulla narrazione. Penso sia fantastica".