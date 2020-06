Star Wars: Mark Hamill svela il nome usato per i cameo in Rogue One e Solo

Mark Hamill ha rivelato il nome che utilizza quando appare nella saga di Star Wars mantenendo l'anonimato per realizzare un cameo segreto.

L'interprete di Luke Skywalker, alcuni giorni fa, aveva confermato che aveva recitato in The Mandalorian dando voce al droide EV-9D9 nella quinta puntata.

L'attore, su Twitter, ha ora spiegato: "Non si è mai trattato di essere indicato nei titoli di coda (A sinistra Rogue One, a destra Solo) o essere pagato. Era per divertimento e per i fan e perché amo gli easter egg"".

Mark Hamill ha quindi continuato sottolineando: "Mi ero sbagliato dicendo che il mio pseudonimo era 'Patrick Williams'. In realtà era 'William M. Patrick' (in onore dei miei fratelli maggiori e minori'. Non vi dirò cosa significa la M. Indovinate".

It was never about billing (L-#RogueOne R-#Solo) or salary. It was for fun & the fans & because I❤️#EasterEggs! I misremembered my pseudonym as "Patrick Williams"-It was actually "William M. Patrick" (for my older & younger brothers) I'm not telling what the M. stands for. #Guess pic.twitter.com/AOSdsdtD5a — Mark Hamill (@HamillHimself) June 22, 2020

Il protagonista della saga stellare ha recitato nella nuova trilogia avendo anche dei ruoli segreti: in Gli ultimi jedi era anche lo scommettitore Dobbu Scay, e l'alleato della Resistenza in L'ascesa di Skywalker. Mark Hamill ha inoltre confermato di aver avuto un ruolo anche in Il Risveglio della Forza, capitolo in cui non appare Luke Skywalker.