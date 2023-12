Star Wars: Lucasfilm denuncia Star Wash, l'autolavaggio in Cile in cui i dipendenti sono vestiti da Chewbacca

I creatori di Star Wars avrebbero fatto causa a un autolavaggio cileno a tema che utilizza lavoratori vestiti da Chewbacca e Darth Vader per pulire i veicoli e non fa mistero della sua fonte di ispirazione.

Star Wash, situato alla periferia della capitale Santiago, si pubblicizza attraverso video che mostrano i dipendenti vestiti con costumi ispirati alla saga che puliscono finestrini e e brandiscono tubi di gomma invece di spade laser.

Le clip mostrano Darth Vader intento a usare la Forza per far apparire panni per la pulizia e ordinare a uno Stormtrooper di lucidare un cofano. In altri video vediamo Chewbacca che lucida un cruscotto e Boba Fett e l'eroe Cassian Andor che spruzzano auto sporche.

Come è nato Star Wash

Lo studio legale che rappresenta l'autolavaggio ha rivelato che mentre Matias Jara, il proprietario, stava registrando il suo marchio presso l'autorità cilena dei brevetti, ha ricevuto un'ingiunzione da LucasFilm che lo accusava di copiare il franchise. Gli avvocati del signor Jara hanno affermato che la società americana voleva bloccare la registrazione del nome per evitare che le persone fossero erroneamente indotte a pensare che l'autolavaggio fosse affiliato al marchio Star Wars.

La ditta si è difesa sostenendo che il nome è sufficientemente diverso dal franchise cinematografico per evitare confusione. Ha affermato, inoltre, che il copyright di LucasFilm, pur coprendo prodotti come giocattoli, mobili e bevande analcoliche, non si estende alla pulizia delle automobili.

"Naturalmente questa causa ci danneggia. Siamo una piccola impresa e stiamo spendendo per cose che non avevamo previsto nel budget", ha affermato Jara, rivelando che il gioco di parole Star Wash gli è stato suggerito dalla figlioletta durante un viaggio con la famiglia in un parco a tema Disney negli Stati Uniti che presenta un'area Star Wars.

"Non realizziamo film né vendiamo i loro prodotti o cose del genere", ha detto Jara, sottolineando che la sua attività si limita a un autolavaggio "stellare".