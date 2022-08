Star Wars, Liam Neeson: "Mio figlio di due anni non voleva smettere di abbracciare C1-P8"

Sebbene Star Wars in quanto franchise cinematografico abbia recentemente diviso i fan, ciò che lo contraddistingue è il profondo amore che tutti provano nei confronti dei film: come rivelato da Liam Neeson, lo amano perfino i bambini piccoli che non hanno idea di cosa sia la saga.

Neeson, che ha recentemente ripreso il suo storico ruolo nell'episodio finale della serie Obi-Wan Kenobi per Disney+, in una nuova intervista con ScreenRant ha rivelato che lo show gli ha ricordato un momento meraviglioso che ha avuto luogo sul set di Star Wars - Episodio I: La minaccia fantasma 3D.

"Non posso credere che siano passati 24 anni da quando abbiamo girato il film a Londra. Mio dio. Ricordo mio figlio... questa è proprio una storia divertente. Mio figlio, Michael, aveva solo due anni. La sua tata lo portò sul set ed era ora di pranzo. Lo tenni in braccio e lo portai in giro per il set", ha raccontato la star.

"C'era anche C1-P8, parcheggiato in un angolo. Mio figlio guardò questo strano pezzo di metallo e poi allungò le braccia per abbracciarlo. Dovetti metterlo giù e iniziò ad abbracciare R2-D2. Pensai che fosse molto interessante. Aveva due anni. Non sapeva nulla di Star Wars, non aveva visto i film. Ricordo che George Lucas mi disse che C1-P8 ha quell'effetto su tutti bambini", ha concluso Liam Neeson.