Star Wars: le riprese del film scritto da Damon Lindelof partiranno a breve?

Era un po' di tempo che non avevamo più notizie circa il nuovo film di Star Wars scritto da Damon Lindelof, ma alcune recenti indiscrezioni potrebbero aver messo fine a questo periodo di vuoto totale di informazioni.

Star Wars: Damon Lindelof e Lucasfilm annunciano la regista del loro film segreto

Secondo quanto riportato, infatti, dal portale World of Reel, pare che la produzione del film di Star Wars attualmente senza titolo di Lindelof possa prendere il via già il prossimo aprile.

Riassumendo le recenti indiscrezioni, vi ricordiamo che il film dovrebbe includere una nuova serie di protagonisti, ma anche l'apparizione di alcuni personaggi dell'ultima trilogia sequel. Un film di Star Wars al cinema manca ormai dal 2019, anno di uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, mentre per quel che riguarda i prodotti per lo streaming su Disney+ si è appena conclusa la prima stagione di Andor e quest'anno arriveranno The Bad Batch 2, The Mandalorian 3, Skeleton Crew e Ahsoka.