South Park accusa Kathleen Kennedy sostenendo sia colpa sua se i film Disney 'ora fanno schifo'

Lo speciale South Park: Joining the Panderverse contiene alcune scene in cui si accusa Kathleen Kennedy di essere la colpevole del fatto che "ora tutti i film Disney fanno schifo".

La produttrice, nella realtà, si è occupata recentemente dei film di Star Wars, del quinto capitolo delle avventure di Indiana Jones e delle serie della saga stellare prodotte per Disney+, non essendo quindi tecnicamente responsabile di tutti i progetti dello studio.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler sullo speciale andato in onda negli Stati Uniti!

Cosa accade nello speciale

Nell'universo al centro di South Park: Joining the Panderverse, Cartman si sveglia dopo un incubo in cui lui e tutti i suoi amici erano stati sostituiti da donne queer di colore mentre le azioni di Bob Iger crollano in borsa. Il protagonista implora quindi sua madre di controllare sotto il letto per assicurarsi che non ci sia nessun executive della Disney nascosto.

Nel corso dello speciale Cartman si scambia poi con la versione di se stesso presente nel multiverso, una donna nera che si comporta come lui.

Kathleen Kennedy e Bob Iger rivelano poi di aver usato uno strumento chiamato Pander Stone "un antico pezzo di intelligenza artificiale che potrebbe essere usato per realizzare gli stessi film più e più volte senza che interessino a nessuno".

South Park compie 25 anni: perché è diventata migliore de I Simpson

I film che danno spazio alla diversità causano la reazione dei fan che inviano lettere piene di odio e razziste. Kennedy aveva quindi riutilizzato la Pander Stone, fratturando il multiverso, portando così entrambe le versioni di Cartman e della produttrice nella dimensione sbagliata. Cartman dichiara: "Si tratta della spiegazione migliore che io abbia sentito per spiegare il motivo per cui tutti i film Disney facciano schifo ora".

I due uniscono le forze dopo che Cartman si scusa per le lettere piene d'odio su Star Wars e Indiana Jones, e Kennedy giura di realizzare dei contenuti originali che non assecondino le richieste della società. Kathleen, inoltre, chiede scusa perché è stata "pigra" nel gestire i film che il protagonista di South Park ama così' tanto.