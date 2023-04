Star Wars: Jon Favreau ha pianificato il suo universo in maniera estensiva

Durante la Star Wars Celebration 2023 Jon Favreau ha parlato dell'importanza di mappare il suo universo e di come tutte le storie della Nuova Repubblica collideranno in un grande arco narrativo.

La Star Wars Celebration di quest'anno è stata una kermesse alquanto rivitalizzante per il franchise ideato da George Lucas. Tanti i grandi annunci, su tutti il film diretto da Dave Filoni che andrà a unire tutte le storie raccontate in questi anni da The Mandalorian, The Book of Boba Fett e che proseguiranno con Ahsoka. L'importanza di un vero e proprio universo narrativo mappato, come spiegato da Jon Favreau.

"Ci stiamo divertendo molto e penso che finalmente state avendo un assaggio di cosa significhi pianificare qualcosa nel vasto universo di Star Wars. Devo ringraziare Kathleen Kennedy per il supporto e Dave Filoni per la sua genialità. Guardate Andor oppure The Acolyte, o tutti i nuovi film che arriveranno. Ogni cosa deve essere coordinata per fare in modo che ci sia della consistenza" ha dichiarato ai microfoni di ScreenRant.

The Mandalorian, la cosa migliore successa a Star Wars dopo la prima trilogia

Già in passato Favreau si era espresso su come il Marvel Cinematic Universe fosse stato di grande ispirazione per la pianificazione delle storie all'interno del mondo di Star Wars. Le storie raccontate in TV in questi anno collideranno in un vero e proprio film evento che si preannuncia imperdibile per i fan della saga.

A parlare di un grande crossover cinematografico era stata per la prima volta Kathleen Kennedy a dicembre del 2020, suggerendo come le storie raccontate in TV sarebbero state interconnesse tra loro.