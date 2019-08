Star Wars, Kathleen Kennedy: "Amo le critiche dei fan della saga, anche se serve una corazza"

Kathleen Kennedy parla delle critiche a Star Wars da parte dei fan, giudicandole utili anche per costruire una corazza.

La presidente di Lucasfilm afferma che ama ascoltare le critiche dei fan ai film di Star Wars, nonostante alcune siano molto pesanti anche perché, con un franchise come Star Wars che vive da oltre 40 anni, non c'è alcuna possibilità che ogni film sia sempre in grado di soddisfare tutti: "Adoro sinceramente i feedback e le critiche. Permette di sviluppare una sorta di corazza, ma impari da quello. È un po' come partecipare a un focus group continuo, dal quale escono fuori cose, che sia quello che vuoi sentire o non vuoi sentire. Siamo proprio come i fan là fuori, stiamo solo cercando di scoprire cosa è bello, cosa è sentito, cosa è forte nella narrazione e quindi devo dire, entro limiti ragionevoli, adoro i pareri"

Dopo essere stato acquisito dalla Disney, Lucasfilm è andato avanti con i piani per produrre nuovi film di Star Wars sotto la guida della neo-nominata presidente Kathleen Kennedy. Da allora, Lucasfilm ha pubblicato quattro film di Star Wars che sono stati ben accolti nella maggior parte dei casi e hanno riacceso la passione per il franchise con una nuova generazione di fan.

Tuttavia, non tutti sono stati contenti della direzione del franchise, in particolare dopo le decisioni creative divisive prese in Star Wars: Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson, e una parte di fan ha attribuito la colpa principalmente a Kathleen Kennedy, che però come ha confermato non si lascia abbattere dalle critiche.

Vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà il 18 dicembre 2019 ed è interpretato da Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams.