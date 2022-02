Star Wars: Jon Watts in trattative per la regia di una nuova serie

Novità in arrivo sull'universo Star Wars: sembra che Jon Watts sia in procinto di dirigere una nuova serie per Disney+.

Il regista Jon Watts potrebbe entrare a far parte del mondo di Star Wars: secondo nuovi rumor sarebbe in trattative con Disney e Lucasfilm per dirigere una nuova serie tv, in programma nel prossimo futuro.

Spider-Man: Homecoming: Jon Watts al photocall

Secondo quanto riportato da Discussing Film, Jon Watts, regista di Spider-Man: No Way Home, sarebbe in trattative per prendere parte a un nuovo progetto dell'universo Star Wars, dal titolo provvisorio Grammar Rodeo. Ecco cosa riporta il sito web:

"Il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts è in trattative per dirigere uno show di Star Wars per Disney+ quest'estate, con Jon Favreau come produttore esecutivo."

Secondo i rumors, quindi, anche Jon Favreau sarebbe coinvolto alla produzione, d'altronde non sarebbe una novità visto che il regista e sceneggiatore è stato più volte coinvolto in progetti su Star Wars come The Mandalorian.

A quanto trapelato finora, questo nuovo show è stato descritto come lo Stranger Things di Star Wars, dedicato ad un pubblico più giovane. Al momento, pare che i casting siano in corso e che la serie potrebbe essere ambientata durante il periodo dell'Alta Repubblica.