Jodie Foster sentiva la pressione di sostenere la famiglia da baby star: 'Non c'era altro reddito oltre a me'

In una recente intervista Jodie Foster ha ricordato il periodo della sua infanzia, quando iniziò a lavorare come attrice a soli tre anni, con la pressione di sostenere economicamente la sua famiglia sin dalla tenera età.

True Detective - Night Country: Jodie Foster in una scena

Gestito dalla madre Brandy, il lavoro della giovanissima Jodie Foster era l'unica fonte di sostentamento finanziario della famiglia in quel periodo:"Io ero tutto. Non c'era altro reddito oltre a me" .

L'influenza della madre

Foster ha raccontato di essersi sentita parecchio controllata dalla genitrice in quel periodo, perché aveva un'influenza enorme sulla sua vita. L'unico luogo in cui si sentiva libera era il set:"Non poteva entrare nel mio corpo e prendermi quell'esperienza. Poteva portarmene via un sacco ma non poteva viverle direttamente".

Nel 2023 Jodie Foster ha confessato di aver iniziato a contattare giovani attrici per offrire consigli su come comportarsi a Hollywood:"Mi ritrovo a contattare ragazze che potrebbero essere mie figlie e dire loro 'Aspetta un attimo, continui a fare cose stupide durante i tour promozionali. Cosa sta succedendo? È un auto-sabotaggio, sai fare di meglio. Chi ti permette di fare così? E dov'è tua mamma?'". A gennaio, Foster ha criticato anche i colleghi della Gen Z, perché a suo dire 'arrivano tardi al lavoro e sono irritanti'.