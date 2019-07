Star Wars: Jar Jar Binks è trending topic su twitter e i fan della saga non hanno idea del perché

Jar Jar Binks è trending topic su twitter e i fan della saga di Star Wars non hanno idea del perché.

Jar Jar Binks, comparso per la prima volta in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, è uno dei personaggio più odiati e sbeffeggiati dell'intera saga. Pensate alla sorpresa dei fan di Star Wars che nelle ultime ore si sono connessi a Twitter per scoprire che Jar Jar Binks è trending topic. La ragione? No, non vedremo Jar Jar in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker se è ciò che temete. Jar Jar Binks è trending su Twitter perché gli utenti non smettono di chiedere perché #JarJarBinks sia trending.

Ok so all I figure for why Jar Jar Binks is trending is people asking why it's trending. All I want to know is how it got started. pic.twitter.com/hAig2OZ0HB — Rob Edwards (@MISTAK3S) July 8, 2019

Jar Jar Binks trending because people are asking "Why is Jar Jar Binks trending?" is the most Jar Jar Binks thing ever. pic.twitter.com/1Aj7eQsTfd — Ryan McGee (@ESPNMcGee) July 8, 2019

Seeing Jar Jar Binks trending and seeing that he's ok pic.twitter.com/RgHDTW0e8R — BrillPro (@tomdog247) July 8, 2019

Some days I think I understand Twitter. And then some days Jar Jar Binks is trending simply because people are asking why Jar Jar Binks is trending. pic.twitter.com/zFRxQPO0hE — Elyse Surette-DiMuzio (@elysesd_) July 8, 2019

People are wondering why Jar Jar Binks is trending. I say it's because he's the greatest Sith Lord ever and he far sided himself into the top trends. pic.twitter.com/EryAkJved3 — Chris Smolinski is drafting Shados Guise (@RamblingRiter) July 8, 2019

Star Wars: che fine ha fatto Jar Jar Binks? Un libro ci svela il suo destino

Ma come è cominciato tutto? CNET avrebbe individuato il colpevole dell'improvvisa popolarità di Jar Jar Binks sui social in Mark Hamill. A quanto pare ieri mattina l'interprete di Luke Skywalker ha twittato un meme di "what is your Star Wars fate?" in cui il destino degli utenti viene stabilito attraverso il mese di nascita e la prima lettera del nome.

I refuse to be distracted by such meaningless, moronic time-wasters (especially since my home planet was blown up by an unnamed stormtrooper).#FickleFingerOfFate pic.twitter.com/JnlevrCNpo — Mark Hamill (@HamillHimself) July 8, 2019

Alla maggior parte degli utenti che hanno fatto il test è uscito fuori il personaggio di Jar Jar Binks ed ecco svelato l'improvviso ritorno di popolarità del bistrattato personaggio.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà al cinema il 20 dicembre 2019.