Star Wars, James Mangold: "Il mio film non sarà incatenato alla tradizione”

Uno dei vari progetti che Lucasfilm ha in cantiere per Star Wars è un prequel diretto da James Mangold che racconterà le origini della Forza, il campo energetico che tiene unita la galassia di Star Wars.

In una recente intervista, James Mangold ha approfondito il tema del film, sottolineando l'aspetto che l'ha convinto ad accettare una sfida così stimolante e complicata come la regia di un lungometraggio dello Star Wars Universe.

L'obiettivo di James Mangold è lasciarsi alle spalle la tradizione

"L'aspetto veramente importante era la libertà di creare qualcosa di nuovo. Trovare un modo, attraverso la scrittura, di creare qualcosa di nuovo" ha spiegato Mangold, che si sta occupando dello script insieme a Beau Willimon.

"Non mi interessa essere legato alla tradizione, al punto da farla diventare quasi immutabile, e non puoi accontentare nessuno" ha proseguito il regista. Il suo film, in base a quanto dichiarato, potrebbe sconvolgere radicalmente l'attuale comprensione della Forza che in questo momento hanno i fan.

Il significato della Forza e i tempi di lavorazione del prequel di Star Wars

Il film s'intitolerà Dawn of Jedi e quando venne annunciato il progetto, James Mangold disse che l'obiettivo del film sarà proprio quello di aumentare la comprensione sulla Forza e sulle sue origini.

Non è ancora stato chiarito il periodo in cui Dawn of Jedi entrerà in produzione, soprattutto perché il prossimo progetto di James Mangold dietro la macchina da presa prima di Star Wars dovrebbe essere Swamp Thing del DC Universe di James Gunn.