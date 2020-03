Star Wars: Il risveglio della forza, Greg Grunberg: "Carrie Fisher mi ha toccato il sedere al primo incontro"

Greg Grunberg, attore che ha interpretato il pilota della Resistenza Snap Wexley nell'ultima trilogia di Star Wars, ha raccontato un divertente episodio vissuto con Carrie Fisher sul set di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Star Wars: Il Risveglio della Forza - Carrie Fisher interpreta Leia nel film diretto da J.J. Abrams

L'attore ha infatti raccontato del primo giorno di set, un momento particolare in cui l'agitazione era molta visto che non capita tutti i giorni di far parte del franchise di Star Wars. In quell'occasione, Greg Grunberg ha avuto modo di conoscere Carrie Fisher, che si è presentata in modo molto schietto:

"Abbiamo legato subito. Condividevamo lo stesso senso dello humor. Nella mia prima scena ne Il Risveglio della Forza Carrie Fisher asfaltava il mio personaggio. Poi dopo è venuta da me mi ha abbracciato e mi ha palpeggiato il sedere! Ho pensato: 'Questa è Carrie Fisher. Sono un suo grande fan'. Dopo che ha fatto questo, J.J. Abrams è venuto da me e mi ha detto 'Benvenuto in Star Wars'"

Un ricordo divertente e testimonianza dell'ironia che ha sempre caratterizzato Carrie Fisher nella sua carriera, un senso dell'umorismo che era noto a tutti i suoi colleghi.

È sempre bello ascoltare queste storie su Carrie Fisher, scomparsa troppo presto proprio poco dopo le riprese del secondo film della nuova saga, Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma apparsa anche nell'ultimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker grazie a frame estrapolati dai precedenti set.