Star Wars: George Lucas ha creato gli Ewoks ispirato da un fatto reale

George Lucas ha creato gli Ewoks, tra le crea

George Lucas sul set de Guerre stellari: Il ritorno dello Jedi

ture più famose dell'universo di Star Wars, usando la vita vera come fonte di ispirazione per il loro sviluppo all'interno del famoso universo cinematografico.

Le specie hanno fatto il loro debutto su Star Wars nella terza puntata della trilogia originale, Il ritorno dello Jedi. Da allora, sono apparsi in due film di Star Wars per la tv, una serie animata e diversi libri. Per la loro creazione, George Lucas ha considerato l'utilizzo del pianeta Wookiee come ambientazione della battaglia terrestre. Gli Wookiee, tuttavia, erano troppo avanzati tecnologicamente, quindi il creatore di Star Wars ha quindi cambiato le sillabe di "Wookiee" per creare una nuova specie, ma è stato ispirato da altri fattori dal mondo esterno nella loro creazione.

George Lucas, infatti, ha creato gli Ewoks ispirandosi ai suoi cani, con l'aiuto del truccatore Stuart Freeborn. George Lucas ha sviluppato l'Ewok da un'immagine del Griffone di Bruxelles, una razza di cane toy. La struttura del viso, i grandi occhi e le orecchie corte degli Ewok si adattano, infatti, perfettamente a quelle della razza del cane. Nonostante l'ispirazione fisica, l'Ewok ha subito molti cambiamenti prima che Lucas decidesse di realizzarne un progetto finale.

Star Wars: Disney+ spiega la timeline completa di tutta la saga (FOTO)

Per quanto riguarda il comportamento degli Ewoks in Star Wars , Lucas si è ispirato ai guerriglieri Viet Cong, soprattutto guardando il loro comportamento durante la guerra del Vietnam. Lo stile di combattimento degli Ewoks durante la battaglia contro l'Impero prevede, infatti, l'utilizzo di lance, coltelli e catapulte. Inoltre, questa specie della Galassia si ispira ai Miwok, tribù di nativi americani che vivevano nella foresta, proprio come gli Ewoks.