Star Wars: a gennaio verrà svelato quale sarà il nuovo film della saga

Star Wars proseguirà i racconti ambientati nell'universo creato da George Lucas con un nuovo film di cui si riveleranno i primi dettagli e il nome del regista nel mese di gennaio.

Grazie a un articolo di The Hollywood Reporter si è infatti scoperto che Kathleen Kennedy, a capo della Lucasfilm, starebbe valutando quale progetto approvare in vista di un arrivo nelle sale nel 2022.

Il futuro di Star Wars ha subito un piccolo momento di arresto con l'uscita di scena di David Benioff e D.B. Weiss, che avrebbero dovuto sviluppare un lungometraggio inedito, e potrebbe non essere legato ai film che verranno creati da Rian Johnson.

Secondo alcune indiscrezioni a proseguire le avventure stellari saranno Jon Favreau e Dave Filoni, già autori della serie The Mandalorian che sta entusiasmando gli abbonati alla piattaforma di streaming Disney+ con le avventure in stile western di un cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal.

Bisognerà però attendere i risultati ottenuti dal nono episodio della saga e le decisioni della produttrice prima di capire il percorso che compierà il mondo di Star Wars.