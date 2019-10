Star Wars: i film di Benioff e Weiss avrebbero esplorato le origini dei Cavalieri Jedi

Star Wars avrebbe potuto esplorare le origini dei Cavalieri Jedi: alcune indiscrezioni sostengono infatti che David Benioff e D.B. Weiss stessero sviluppando una trilogia su qesto argomento.

Gli showrunner della serie Il trono di spade hanno annunciato pochi giorni fa di aver rinunciato al progetto che li legava alla Lucasfilm a causa degli impegni causati dall'accordo con Netflix.

David Benioffe D.B. Weiss, prima di rinunciare alla collaborazione stavano pianificando dei film dedicati al modo in cui era nato l'ordine dei Cavalieri Jedi, ispirandosi ai racconti dedicati alla Vecchia Repubblica.

I due autori e showrunner, annunciando di aver dovuto rinunciare allo sviluppo della trilogia, avevano dichiarato: "Amiamo Star Wars. Quando George Lucas ha costruito la saga, ha costruito anche noi. Poter parlare di Star Wars con lui e con l'attuale team di Star Wars è stato uno dei momenti più elettrizzanti della nostra vita e saremo sempre in debito con la saga che ha cambiato tutto. Ci sono solo un numero preciso di ore in una giornata e abbiamo capito che non potevamo rendere giustizia a Star Wars e ai nostri progetti Netflix. Con rammarico stiamo facendo un passo indietro".