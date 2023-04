Freddie Prinze Jr. è diventato il co-proprietario della piattaforma di streaming PSN

Freddie Prinze Jr. è diventato il co-proprietario di PSN, Premier Streaming Network, collaborando con Paul Owen, Josh Shernoff e Fred Shernoff.

La piattaforma di streaming ha annunciato l'accordo stretto con l'attore, che attualmente conduce i podcast Wrestling With Freddie e That Was Pretty Scary, con un comunicato ufficiale.

Le parole di Freddie Prinze Jr. sono le seguenti: "Premier Streaming Network ha rapidamente stabilito una piattaforma notevole e user-friendly che sostiene le promozioni indipendenti, e i creatori e i loro diversi contenuti. Sono realmente entusiasta dell'impegno del team di PSN, del loro provato successo e dalla comprensione approfondita del settore dello streaming. Unendo le mie esperienze con la loro passione, stiamo formando un team dinamico concentrato sull'offrire agli spettatori dei contenuti che vogliono vedere e ai talentuosi creatori di contenuti una casa dove mostrare il proprio talento".

PSN offre già oltre 2.000 ore di contenuti, tra cui cataloghi riguardanti il wrestling e show dal vivo.

La piattaforma sarà inoltre, in esclusiva, la casa della MLW Underground Wrestling.

Tra i contenuti ci sono anche notiziari sportivi e podcast settimanaali.

Josh Shernoff, vide presidente della programmazione e dello sviluppo creativo di PSN, ha dichairato: "Freddie è il perfetto partner creativo, con una grande esperienza di fronte e dietro la telecamera. L'amore di Freddie senza paragone per il wrestling professionale, unito alla sua esperienza nello scrivere e nel produrre contenuti originali, aiuterà senza alcun dubbio Premiere a continuare nella sua crescita nello spazio del wrestling e nell'intero settore dell'intrattenimento".