Star Wars: i fratelli Russo avrebbero potuto dirigere il film prodotto da Kevin Feige?

I fratelli Russo hanno rivelato che erano stati contattati per parlare di un possibile coinvolgimento nel film di Star Wars prodotto da Kevin Feige.

Il progetto, che secondo Kathleen Kennedy non è mai andato oltre le prime fasi dell'ideazione, è stato poi abbandonato e non sembra destinato ad arrivare nelle sale in futuro.

Le dichiarazioni del regista

Joe Russo, durante il podcast Smartless, ha rivelato l'interessante retroscena. Il regista ha raccontato: "Amiamo Star Wars. Ci sono state alcune conversazioni, ne avevano parlato con noi". Il filmmaker, che aveva collaborato con il capo dei Marvel Studios in occasione dei film di Captain America e degli Avengers, ha aggiunto: "Kevin Feige è un enorme fan di Star Wars e ci sono state alcune conversazioni iniziali riguardanti la possibilità di collaborare con Kevin per realizzare un film di Guerre Stellari".

Le notizie sul progetto

Nel 2019 erano emerse le prime indiscrezioni riguardanti il possibile film prodotto da Feige e, successivamente, si era scoperto che Michael Waldron stava scrivedndo la sceneggiatura.

Nel mese di marzo 2023, Variety aveva poi rivelato che il progetto era stato per ora abbandonato.

Kathleen Kennedy, durante la Star Wars Convention che si era svolta a Londra, aveva inoltre ammesso che non si era mai arrivati a un punto significativo dello sviluppo del potenziale film.