Star Wars: Ewan McGregor sarà Obi-Wan Kenobi per una serie Disney +

Ewan McGregor riprenderà il ruolo di Obi-Wan Kenobi, in una serie dedicata al Jedi di Star Wars che uscirà su Disney+.

Secondo Cinelinx, sembra proprio che Ewan McGregor abbia firmato un contratto con la Lucasfilm, dopo anni di rumors in cui si parlava di un ritorno di Obi-Wan Kenobi sugli schermi. Fino a oggi si vociferava di un progetto cinematografico su Obi-Wan, che però dopo le vicende legate a Solo: A Star Wars Story si è trasformato in una serie tv in uscita sulla nuova piattaforma streaming Disney +.

L'attore scozzese aveva detto molte volte di essere interessato a tornare nei panni del Jedi, ruolo ereditato nel 2005 da Alec Guinness per la trilogia prequel della saga di Star Wars e 10 anni dopo è tornato con un piccolo cameo in Star Wars: Il Risveglio della Forza, anche se solo con la voce di Obi-Wan che chiama Rey quando impugna la spada di Skywalker.

Ewan McGregor in una scena di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

Al momento non si conoscono molti dettagli sulla serie tv che potrebbe vedere protagonista Ewan McGregor, ma tra poco più di una settimana ci sarà il D23 Expo, nel corso del quale Disney potrebbe svelare moltissimi dettagli su Star Wars e sulle serie live action che approderanno sul servizio streaming Disney+, come ad esempio The Mandalorian creata da Jon Favreau.