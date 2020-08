Star Wars: Ewan McGregor divorzia dalla moglie e le cede metà delle royalties sui film

Ewan McGregor e la sua ex Eve Mavrakis hanno finalmente raggiunto un accordo per il divorzio, e l'attore ne esce perdendo la metà delle royalties dei prequel di Star Wars e degi altri film a cui ha lavorato durante il loro matrimonio... ma terrà ben 30 auto!

Torniamo indietro: nel 2017 Ewan McGregor, 49 anni, ha incontrato sul set di Fargo l'attrice Mary Elizabeth Winsted , 35, e a gennaio 2018 ha chiesto il divorzio dalla moglie Eve Mavrakis, 54 anni, citando "differenze inconciliabili".

Dopo 22 anni insieme e 4 figlie, è facile intuire come mai le cose si siano fatte subito piuttosto difficili.. Persino la figlia maggiore della coppia, Clara, aveva insultato pubblicamente la nuova compagna del padre definendola "Spazzatura" su Instagram.

Ewan McGregor in uno scatto

Dopo 2 anni è arrivata la sentenza, nella quale si legge che la scenografa francese ha ottenuto una casuccia da 6,62 milioni a Los Angeles, tutti i suoi gioielli, alcuni conti bancari e "solo" 5 veicoli. Ma non è tutto qui, l'ex moglie dell'attore scozzese avrà altri 501,704 dollari in contanti per pareggiare la divisione dei beni, un assegno mensile di base di 14.934 dollari per il mantenimento della figlia, e uno per il sostegno coniugale di 35.868 al mese, più le aggiunte se i guadagni di Ewan aumentassero rispetto alla media annuale.

Finito? No, ovviamente, perché il vero paracadute d'oro della Mavrakis è stato aggiudicarsi la metà delle royalties sui film realizzati da Ewan durante i loro 22 anni di matrimonio compresi quelli della saga di Star Wars. Per darvi un'idea, i primi tre prequel hanno incassato ciascuno tra i 649 milioni e il miliardo di dollari (anche se non è chiaro se nell'accordo sui diritti siano compresi i back-end, cioè le percentuali degli incassi al botteghino).

Ma ovviamente Ewan McGregor, uno degli attori più prolifici della sua generazione, ha lavorato anche in altri grossi progetti come Moulin Rouge, Angeli & Demoni, L'Uomo Che Fissa Le Capre, The Island, Trainspotting, La Bella e la Bestia e tanti altri.

Dal canto suo Ewan ha ottenuto di poter conservare 30 delle automobili del loro parco macchine.. Magra consolazione eh?

I due ex avranno la custodia congiunta della loro figlia minore, Anouk di 9 anni, poiché le altre 3 figlie: Clara, 24, Jamya, 19 e Easther, 18, sono già maggiorenni.