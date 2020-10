Star Wars episodio IX: John Boyega parla di una "scena incredibile" della versione di Trevorrow

Secondo John Boyega, l'episodio IX di Star Wars sarebbe stato molto diverso se a dirigerlo fosse rimasto Colin Trevorrow come da programma, soprattutto per il personaggio di Finn.

Il mai realizzato Episodio IX di Star Wars diretto da Colin Trevorrow avrebbe dovuto avere, secondo un concept art trapelato online, una scena con protagonista Finn che a John Boyega sarebbe piaciuto davvero tanto poter girare. Ecco cosa ha avuto da dire l'attore in merito.

L'Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è stato sicuramente uno dei capitoli più discussi nella storia cinematografica di Star Wars, in quanto tutti sono rimasti soddisfatti del trattamento riservato ad alcuni personaggi - come ad esempio Rose Tico -; tra questi sembra esservi anche un attore della saga, John Boyega, che commentando la possibilità di portare sullo schermo una scena alternativa presente nella sceneggiatura di Colin Trevorrow (il regista che inizialmente era stato scelto per dirigere l'Episodio IX), spiega il suo punto di vista sull'argomento.

La scena in questione avrebbe visto Finn (Boyega) liberare i compagni Stormtrooper, e guidare la Resistenza con un potente grido di battaglia.

"Credo che Colin Trevorrow avrebbe raccontato quella storia" ha affermato l'attore ai microfoni di Yahoo! Entertainment "Quell'immagine di Finn con la bandiera blu, con gli AT-AT tutti in fila con i simboli tribali, e gli Stormtrooper che si tolgono i caschi. Sarebbe stata incredibile! Sarebbe stata davvero forte, amico, di sicuro!".

"Credo sia importante per me parlare di una verità che può essere imbarazzante da discutere pubblicamente" ha poi continuato "Sappiamo tutti che ciò che rende i ruoli lucrativi sono i momenti che gli vengono dati. Se Captain America non avesse avuto certe scene per favorire la sua rappresentazione, e per renderlo più godibile per il pubblico, non avremmo pensato che è così figo. Perché i personaggi di colore e gli attori di colore non dovrebbero lottare per lo stesso tipo di rappresentazione?".

E voi, che ne pensate? Avreste preferito la versione di Trevorrow, stando a tutti i dettagli trapelati finora su Duel of the Fates, o avete gradito L'Ascesa di Skywalker?