Star Wars Day, boom di interesse per il merchandising: ecco i dati

In occasione dello Star Wars Day, una ricorrenza per tutti gli appassionati, il portale Idealo ha analizzato l'interesse online per i prodotti legati al mondo della saga!

Per festeggiare lo Star Wars Day idealo - portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa - ha analizzato l'interesse online degli Italiani nell'ultimo anno per i prodotti di merchandising legati al mondo di Star Wars, quali sono i personaggi della saga preferiti dagli e-shopper, i gadget più ambiti e, infine, chi sono e da dove arrivano gli utenti online che acquistano articoli dedicati alla famosa serie.

Oggi 4 Maggio è, infatti, lo Star Wars Day, una ricorrenza per tutti gli appassionati della leggendaria saga, non solo in America ma anche in molte parti d'Europa e che viene celebrata organizzando "viewing parties", ossia meeting dedicati alla visione dei film o altri eventi a tema, quest'anno rigorosamente online, magari indossando i costumi dei propri idoli e sfoggiando gli ultimi gadget dedicati alla serie.

Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford in una scena di Guerre Stellari

La leggendaria saga di Star Wars ha generato una galassia di merchandising e articoli ispirati o dedicati ai vari personaggi della serie, dalle spade laser ai pupazzi, caschi elettronici, action figure, magliette e felpe, set da gioco e addirittura carta igienica e preservativi! Non esiste appassionato della saga che non abbia ricevuto in regalo per il compleanno o per Natale un articolo legato al mondo di Star Wars, un genitore o nonno che non abbia mai regalato una spada laser o un mini Jedi e un fan della serie che non abbia acquistato un gadget in occasione dell'uscita di un nuovo episodio della saga o per sentirsi ancora più coinvolto nella celebrazione dello Star Wars Day.

Dopo oltre 40 anni la passione per Star Wars non accenna ad affievolirsi nemmeno online: l'interesse per i prodotti legati alla serie, infatti, è aumentato del +56,4%1 in media nell'ultimo anno. L'andamento mensile dell'interesse online sul portale italiano di idealo mostra due picchi importanti: in occasione del debutto in Italia di The Mandalorian, la serie ambientata nell'universo di Star Wars in onda a partire da marzo dello scorso anno, le ricerche online di prodotti e gadget legati al mondo Star Wars hanno avuto un boom del +462,1% rispetto allo stesso periodo del 20192 mentre, in occasione della distribuzione della seconda stagione della stessa serie, a partire dallo scorso 30 ottobre, e dell'avvicinarsi del Natale l'aumento è stato più contenuto e "spalmato" tra ottobre e dicembre, con un +6,1% di intenzioni di acquisto rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente3.

Un frame del terzo episodio dello show

Tra i personaggi della saga il maestro Yoda, con la sua calma e le sue perle di saggezza, è quello più amato nell'ultimo anno secondo le ricerche sul portale italiano di idealo (score 100,0), anche grazie al successo di The Mandalorian dove è stato introdotto il personaggio di Grogu, un bambino appartenente alla stessa specie aliena e noto tra i fan come Baby Yoda. Nella classifica delle preferenze seguono Ben Solo/Kylo Ren (score 39,2), Anakin Skywalker (score 12,6), Luke Skywalker (score 8,2), Obi-Wan Kenobi (score 4,3), Rey Skywalker (score 3,2), Han Solo (score 2,9) e Chewbacca (score 2,9).

Per non farsi trovare impreparati il prossimo 4 Maggio in occasione dello Star Wars Day, idealo ha stilato la classifica dei "must have" tra gli articoli a tema Star Wars disponibili online, sulla base delle preferenze degli utenti del portale nell'ultimo anno. Al primo posto non può mancare un set LEGO Star Wars (score 100,0): il fascino sempreverde di Guerre stellari e il suo forte seguito tra i bambini e collezionisti adulti infatti si sposa perfettamente con la comunità LEGO di costruttori e collezionisti. Seguono le Action Figure (score 34,4), i modellini di solito snodabili almeno in qualche punto del corpo e utilizzabili sia come gioco che come pezzo da collezione, le Console di gioco (score 17,1), i Giochi per la PS4 (score 15,1), i Videogiochi in generale (score 10,6), i Peluche (score 3,4), i Giochi per la Xbox One (score 2,5).

Il mondo dei gadget legati a Star Wars non comprende solo "giochi" ma anche articoli per il quotidiano. Tra i preferiti online nell'ultimo periodo sul portale italiano di idealo troviamo: i prodotti per la pulizia dei denti, gli Spazzolini elettrici, le Sveglie, gli Accappatoi e le Felpe uomo. Tra i gadget Star Wars legati ad un particolare periodo dell'anno, invece, gli utenti italiani del portale idealo hanno preferito i Calendari dell'Avvento e i costumi per Carnevale e Halloween, sia per bambini che per adulti.

La saga di Star Wars appassiona milioni di fan da oltre 40 anni, abbracciando generazioni diverse di ogni angolo del mondo. Il fan "medio" della leggendaria saga, secondo le intenzioni di acquisto sul portale italiano di idealo, è un uomo (72,3%), tra i 25 e i 44 anni (56,5%), proveniente dalla Lombardia (score 100). Analizzando l'aumento di interesse nell'ultimo anno nei confronti dei prodotti legati alla saga Star Wars, tuttavia, notiamo qualche differenza, probabilmente dovuta all'uscita di The Mandalorian che ha fatto aumentare le ricerche online dei gadget dedicati ai nuovi personaggi, da acquistare per sé o come regalo per amici e nipoti.

Vediamo infatti che rispetto al 2019, nell'ultimo anno la passione ha coinvolto sia uomini che donne (+39,4% per gli uomini e +35,0% per le donne)6, nella fascia d'età compresa tra i 55 e 64 anni (+162,4%) e tra i 18 e 24 anni (+101,6%)7, provenienti dall'Abruzzo (+283,2%), dal Trentino (+198,4%) e dalla Calabria (+103,7%)8.