Star Wars Day 2021: Samuel L. Jackson festeggia con due t-shirt a tema

Oggi si celebra lo Star Wars Day 2021 e Samuel L. Jackson ha festeggiato l'evento insieme ai fan della saga condividendo due foto in cui rende omaggio al cavaliere jedi Mace Windu.

La star del cinema ha infatti iniziato nella giornata di ieri a ricordare l'appuntamento pubblicando una foto in cui indossa una t-shirt che riporta una frase attribuita a Mace e scrivendo online che "è quel periodo dell'anno! Sto pensando a domani".

Oggi Samuel L. Jackson ha pubblicato una seconda foto che lo ritrae mentre indossa una seconda maglia, questa volta che ha stampato una grafica che ricrea la spada laser viola del suo cavaliere jedi. L'attore ha ribadito: "May the 4th Be With You!".

I fan hanno immediatamente notato che la frase citata nella t-shirt indossata dall'attore non è realmente di Mace Windu ed è ispirata a una pronunciata dalla star in Pulp Fiction. Nel film di Quentin Tarantino Jules Winnfield incontra Yolanda e suo marito Ringo, interpretati da Amanda Plummer e Tim Roth, e il gangster le fa una domanda legata a Fonzie in Happy Days. Jules aggiunge poi, dopo che Yolanda risponde correttamente che è Fonzie è "cool": "Correctamundo. Ed è quello che saremo. Saremo cool".

I fan di Star Wars da tempo avanzano l'ipotesi che in futuro Mace Windu sia il protagonista di una nuova serie prodotta per Disney+ come accaduto con Obi-Wan Kenobi e le nuove foto hanno alimentato ulteriormente questa speranza.