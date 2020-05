Star Wars Day 2020: Zack Snyder condivide un'immagine mashup con Batman

Zack Snyder ha festeggiato lo Star Wars Day 2020 condividendo un'immagine mashup che mostra Batman con in mano una spada laser.

Il regista ha celebrato l'evento in programma ogni anno il 4 maggio fondendo i due popolari franchise.

Il regista, semplicemente ricordando May The Fourth Be With You, ha modificato un'immagine che aveva condiviso già nel 2017 e che ritrae l'eroe di Gotham City con in mano una spada laser doppia.

In passato Zack Snyder aveva realizzato anche un finto trailer in cui si univano i mondi della DC e di Star Wars, oltre ad aver condiviso delle immagini in cui si vedevano Batman mentre attraversava il deserto con R2-D2 e persino la Batmobile accanto al Millennium Falcon.

Il regista aveva spiegato che si era formata un'amicizia-rivalità con la Bad Robot: "È stato super divertente e amichevole ed è una di quelle cose che non arriva al livello dello studio. La loro reazione è sempre 'Che cosa state facendo ragazzi?'. Che è fantastico perché semplicemente esiste questo scambio. È qualcosa di iconografico anche se non stai cercando di farlo, ma alla fine trasformi qualcosa in una spada laser e si aggiunge qualcuno con un mantello e una maschera...".

In passato Snyder era stato indicato anche come un possibile regista di un film della saga di Star Wars, ma non si è mai concretizzata questa voce.