Star Wars Celebration: l'evento sarà cancellato?

La Star Wars Celebration, il celebre raduno dei fan dell'universo creato da George Lucas che dovrebbe tenersi quest'estate in California, potrebbe essere cancellata e rimandata al prossimo anno a causa della pandemia?

L'attuale emergenza sanitaria, che soprattutto in America sta vedendo un ulteriore aggravarsi, difficilmente permetterà lo svolgimento di eventi e attività programmati per questa estate.

Bad news for concert venues, sports stadiums, Newsom says: "The prospect of mass gatherings is negligible at best until we get to herd immunity and we get to a vaccine. Large scale events that bring in hundreds, thousand, tens of thousands of strangers..is not in the cards." — Kathleen Ronayne (@kronayne) April 14, 2020

"Cattive notizie per i luoghi che avrebbero dovuto ospitare concerti, eventi sportivi e simili, ha detto Newsom: la prospettiva di assembramenti di massa è da escludere almeno fino a quando non si arriverà all'immunità di gregge e a un vaccino. Gli eventi in grande scala che radunerebbero in un solo luogo centinaia, migliaia, decine di migliaia di partecipanti... Non sono nei piani" si legge su Twitter in un post che riporta le parole di Gavin Newsom, il Governatore della California.

Al momento, ovviamente, non c'è assolutamente nulla di definitivo, ma solo un'alta probabilità che questo discorso si applichi anche alla Star Wars Celebration, la nota kermesse dedicata al mondo della saga stellare, che proprio ad Anaheim, CA dovrebbe avere luogo nei giorni tra il 27 e il 30 agosto 2020.

Ma se ad agosto potremmo anche trovarci di fronte a nuovi sviluppi della situazione, ed è quindi possibile che si proceda diversamente, più a rischio sembra essere invece il San Diego Comic-Con, che si dovrebbe tenere tra il 23 e il 26 di luglio.

Ovviamente, anche in questo caso bisogna aspettare le dovute valutazioni e l'annuncio ufficiale da parte dell'organizzazione dell'evento.

Per ora non possiamo che sperare che venga presa la decisione migliore per tutti.