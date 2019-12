Star Wars: un libro svela i dettagli della morte di Luke Skywalker in Gli ultimi Jedi

Star Wars: Gli ultimi Jedi aveva mostrato, negli ultimi minuti, la morte di Luke Skywalker e ora, grazie a un libro, è possibile scoprirne le vere cause.

Tra le pagine del volume Star Wars: The Rise of Skywalker - The Visual Dicitionary si rivelano infatti molte curiosità riguardanti i protagonisti della saga e l'universo stellare tra cui quanto accaduto al personaggio interpretato da Mark Hamill, svelando i legami con la trilogia dei romanzi Black Feet, dove si parla dell'ordine religioso chiamato Fallanassi, e con i fumetti e i racconti al centro dell'Universo Espanso che non viene più considerato "ufficiale" e ha preso il nome di Star Wars Legends.

Il nuovo dizionario affronta quanto accaduto negli ultimi minuti dell'Episodio VIII, Gli ultimi Jedi, spiegando: "In verità la presenza di Luke esiste solo nella Forza, una proiezione ottenuta attraverso una tecnica Fallanassi raccontata dagli antichi Maestri nei testi sacri come Similfuturus. La disciplina richiede estrema concentrazione e capacità di concentrarsi, e Luke essenzialmente infonde la sua presenza della Forza vivente nella Forza cosmica che comprende tutto, unendo due luoghi estremamente distanti. La transizione è talmente completa al punto che Luke infonde tutto se stesso nella Forza, trovando serenità nei suoi ultimi momenti come mortale e diventando una cosa unica con l'altra dimensione".

Il regista Rian Johnson aveva dichiarato spiegando quel momento: "Non voglio essere troppo esplicito perché mi piace che le persone possano interpretare le cose a modo proprio, ma penso decisamente che ciò che fa alla fine letteralmente lo prosciughi di tutto ciò che è. Si tratta di qualcosa di enorme e inoltre sta rendendo questo atto finale quasi qualcosa di mitologico".

Il filmmaker aveva aggiunto, parlando del fatto che Luke diventi una cosa sola con la Forza: "Potrà fare di più per la galassia in un'altra forma".

In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (attenzione ci sono degli spoiler sul film!) il personaggio appare in versione "fantasma della Forza" sul pianeta Ahch-To quando Rey pensa di seguire le sue orme e vivere in solitudine, avendo scoperto di essere la nipote di Palpatine. Il cavaliere jedi parla con lei e le sue parole portano la giovane a decidere di provare ad affrontare l'Imperatore sul pianeta Exegol.