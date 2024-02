Star Wars, Ahmed Best lavora a un nuovo progetto: tornerà Jar Jar Binks?

Attraverso un post sui suoi canali social, Ahmed Best ha annunciato di essere tornato al lavoro su un nuovo progetto della Lucasfilm. L'attore è noto per aver interpretato l'odiosissimo personaggio di Jar Jar Binks nella trilogia prequel di Star Wars.

A quanto pare, la sua nuova avventura sembra essere collegata ad Activision per quello che potrebbe essere un nuovo videogame del franchise.

Il franchise di proprietà della Disney ha guadagnato popolarità nella sfera videoludica negli ultimi anni, in particolare grazie al successo dei titoli Jedi Fallen Order e Jedi Survivor di Respawn. Sebbene siano già in cantiere diversi progetti di Star Wars, la possibilità di un coinvolgimento di Activision nell'IP ha suscitato l'interesse dei fan.

Pur non essendo esplicitamente nota per i suoi titoli di Star Wars, Activision non è nuova al franchise. L'azienda ha pubblicato diversi giochi, tra cui Jedi Knight II: Jedi Outcast e Jedi Knight: Jedi Academy, nonché Angry Birds Star Wars su console come parte del suo accordo di pubblicazione con Rovio.

Activision ha anche introdotto Darth Maul e Jango Fett come personaggi sbloccabili in Tony Hawks Pro Skater 3 e 4, rispettivamente. Ora che l'accordo di esclusività di EA per Star Wars è terminato, è molto probabile che Star Wars faccia capolino ancora una volta nel catalogo di Activision.

Pur non avendo fornito dettagli, Ahmed ha lasciato intendere che il suo lavoro di motion capture coinvolgerà Jar Jar Binks, il Jedi Kelleran Beq e una qualche rappresentazione Sith. Alcuni fan ipotizzano che si tratti di un contenuto futuro per Call of Duty, simile alle skin di Snoop Dogg e Nicki Minaj. Naturalmente, potrebbe trattarsi di un titolo completamente nuovo, considerando il selfie dell'attore in motion capture.