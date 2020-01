Star Wars: Adam Driver è di nuovo Kylo Ren nell'esilarante sketch al SNL

Nel nuovo episodio di Saturday Night Live, andato in onda stanotte, Adam Driver è tornato nei panni di Kylo Ren.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del film

Nel nuovo episodio di Saturday Night Live, andato in onda stanotte, Adam Driver è tornato nei panni di Kylo Ren di Star Wars in uno sketch filmato che è il sequel di un video precedente: Undercover Boss: Starkiller Base, trasmesso nel gennaio del 2016. In tale contesto, il celebre varietà aveva messo alla berlina il concetto del programma Undercover Boss, dove dirigenti di aziende varie fingono di essere parte dello staff regolare, applicandolo all'universo di Star Wars e al personaggio di Kylo, sotto copertura nei panni di Matt, tecnico assegnato ai radar.

A quattro anni di distanza, il Leader Supremo del Primo Ordine torna in una puntata speciale, che nella cronologia del franchise sarebbe ambientato tra gli Episodi VIII e IX, come dice la voce narrante: "Pochi giorni dopo essere apparso nel nostro programma, Kylo ha ucciso suo padre, tagliato in due il suo mentore, sparato all'astronave che trasportava sua madre, e ora è fissato con una giovane Jedi di nome Rey."

Adam Driver, per la terza volta conduttore di Saturday Night Live, si è prestato al gioco dando una nuova identità a Kylo: questa volta è Randy, uno stagista. Come nello sketch precedente, la componente umoristica è legata soprattutto agli ormai proverbiali scatti d'ira di Ren, elemento che permette agli altri di intuire facilmente la sua identità. Al termine del video Kylo dice: "Penso che sia andata bene, mi sono fatto quattro nuovi amici e ne ho ammazzato solo uno, è un buon inizio."

Nel corso della puntata Adam Driver ha ironizzato sul suo ruolo nel franchise stellare anche durante il consueto monologo, dove ha smentito la propria immagine di persona cupa e intensa cercando di rilassarsi. A un certo punto si siede nel pubblico, e dice a uno spettatore "Sembri un fan di Star Wars. Senza offesa." Alla stessa persona ha poi dato una action figure, commentando "Se la metti su eBay ti uccido".