Star Trek: Starfleet Academy, Paul Giamatti interpreterà il cattivo principale nella prima stagione

Preparate i phaser per il divertimento. Con un altro incredibile annuncio di casting, l'imminente serie Paramount+ Star Trek: Starfleet Academy ha ingaggiato il vincitore di un Emmy e più volte candidato all'Oscar Paul Giamatti in un ruolo ricorrente come villain principale della prima stagione, che ha un sinistro legame con il passato di uno dei cadetti.

Giamatti si unisce a Holly Hunter che, come riportato da Variety in esclusiva a maggio, salirà a bordo di Starfleet Academy come capitano e cancelliere dell'Accademia.

"A volte si ha la fortuna di scoprire che uno dei più grandi attori viventi è anche un grande fan di Star Trek, e l'incontro con Paul è stato per noi uno di quei momenti miracolosi", hanno dichiarato i co-showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau in un comunicato. "La pura gioia con cui si è tuffato in Starfleet Academy è superata solo dalla gratitudine che proviamo per il fatto che si sia unito al nostro incredibile cast".

Star Trek: Starfleet Academy

Quando le riprese della serie inizieranno a Toronto, quest'estate, sarà allestito il più grande set contiguo mai costruito per una serie di Star Trek: un atrio accademico di due piani, con un anfiteatro, aule, una sala mensa e un idilliaco viale alberato.

Come suggerisce il titolo, la serie racconterà le vite dei cadetti dell'Accademia, dalle loro ricerche accademiche e romantiche alla lotta contro il più recente avversario che mette in pericolo la pace e la prosperità della Federazione Unita dei Pianeti. Si dice che i produttori siano alla ricerca di talenti emergenti per il cast più giovane.

Oltre a Kurtzman e Landau, i produttori esecutivi di Starfleet Academy sono Gaia Violo, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa e John Weber.