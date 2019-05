Star Trek: Picard, il trailer e il poster della serie con Patrick Stewart

Star Trek: Picard sarà la nuova serie con protagonista Patrick Stewart nell'iconico ruolo di Jean-Luc Picard, di cui Amazon Prime Video ha condiviso il primo trailer e il poster ufficiale.

Lo show seguirà le nuove avventure del personaggio apparso per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, raccontando il nuovo capitolo della sua vita.

Star Trek: Picard sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video in oltre di 200 paesi. Negli Stati Uniti la serie sarà disponibile in esclusiva su CBS All Access, e in Canada sui canali cable di Bell Media: Space and Z, e il servizio OTT Crave.

Nel teaser trailer si mostrano dei paesaggi assolati e una persona che si sta occupando delle vigne, mentre una voce fuori campo ricorda le conseguenze delle avventure e delle missioni di Picard, sottolineando che il capitano potrebbe aver perso la fede.

Il filmato si conclude con un primo piano di Picard e la frase La fine è solo l'inizio.

Al fianco di Stewart, si annoverano nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer. Hanelle Culpepper dirigerà i primi due episodi della serie.

Star Trek: 10 cose che (forse) non sapete sull'universo creato da Gene Roddenberry