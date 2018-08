Star Trek: Patrick Stewart sarà di nuovo Jean-Luc Picard nella nuova serie CBS!

Sir Patrick Stewart riprenderà ufficialmente il ruolo del capitano Jean-Luc Picard in una nuova serie di Star Trek che andrà in onda su CBS All Access. Variety ha confermato la notizia nelle ultime ore, poco si sa dei contenuti di questo nuovo - e già attesissimo - show tv, ma si dice che tratterà proprio la vita di Picard, quindi sarà ambientato dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation.

La serie ha tra i suoi produttori nomi come Alex Kurtzman e Akiva Goldsman e ancora non si sa quando riuscirà ad andare in onda sulla CBS. Patrick Stewart, dal canto suo, ha scritto un lungo post su Facebook dove conferma il suo ritorno nei panni del personaggio cult e ha raccontato anche come è arrivato questo nuovo Star Trek:

"Sarò sempre orgoglioso di aver fatto parte di Star Trek: The Next Generation, ma dopo aver girato il film nella primavera del 2002, ho sentito davvero che il mio tempo con Star Trek fosse finito. Quindi è un'inattesa e piacevole sorpresa essere entusiasta di ritornare nei panni di Jean-Luc Picard e esplorare ulteriori suoi aspetti. Trovare nuova vita dentro di lui, quando pensavo fosse finita. In questi anni, è stato davvero bello sapere che molte storie di The Next Generation hanno portato conforto alle persone, li ha aiutati in periodi difficili o sentire che l'esempio di Jean-Luc ha ispirato molti a studiare la scienza, l'esplorazione. Sono pronto a turnare per gli stessi motivi, per cercare e per scoprire cosa può far brillare in questi momenti spesso molto bui. Non vedo l'ora di lavorare con il nuovo brillante team creativo per portare una storia originale, inaspettata e pertinente, ancora una volta."

Due mesi fa, la CBS aveva dichiarato di essere al lavoro su diversi show ambientati nell'universo di Star Trek, oltre ad aver annunciato la supervisione di Kurtzman per cinque anni sull'espansione del franchise. Durante il San Diego Comic-Con, l'emittente ha anche comunicato di aver ordinato una mini-serie in quattro parti chiamata Star Trek: Short Treks: quattro episodi di 10-15 minuti l'uno in cui si scava ancora più a fondo in alcuni personaggi e argomenti toccati in Discovery. Kurtzman ha dichiarato:

"Con enorme gioia, è un privilegio dare il benvenuto - ancora una volta - a Sir Patrick Stewart nel mondo di Star Trek. Per oltre 20 anni i fan hanno sperato nel ritorno del capitano Jean-Luc Picard e quel giorno è arrivato. Non vediamo l'ora di sorprendere il pubblico e onorare le vecchie generazioni di spettatori, oltre alle nuove."