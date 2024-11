La star di The Marvels Iman Vellani reciterà del fantasy Shiver

Dopo aver recitato nel film The Marvels dello scorso anno, l'esordiente Iman Vellani ha finalmente trovato il suo prossimo progetto cinematografico importante in Shiver, l'imminente adattamento del romanzo fantasy YA bestseller di Maggie Stiefvater.

Si tratta del primo progetto non Marvel della Vellani, dopo oltre due anni dal suo debutto come attrice nella serie Ms. Marvel di Disney+.

The Marvels, Disney ha perso quasi 250 milioni: è il peggior flop del 2023

I dettagli del film

Oltre alla Vellani, anche Greg Kinnear (Qualcosa è cambiato), Alexander Ludwig (The Hunger Games), Sofia Wylie (High School Musical: The Musical Series), Ross Butler (Shazam! Furia degli dei), Alicia Witt (Longlegs) e Lyon Daniels (The Spiderwick Chronicles) si sono uniti al cast di Shiver, che sarà guidato da Maddie Ziegler (My Old Ass) e Levi Miller (Kraven the Hunter). Ulteriori dettagli sui rispettivi personaggi non sono ancora stati resi noti.

The Marvels: Iman Vellani in una scena del trailer

Il film è diretto da Claire McCarthy da una sceneggiatura scritta da McCarthy e Jett Tattersall, prodotto da Ziegler, Addam Bramich, Ryan Hamilton, Volodymyr Artemenko e Jeanette Volturno, con Anna Todd come produttore esecutivo. Shiver è una produzione di Simple House Films e CatchLight Studios. Al momento, il cast e la troupe sono in produzione a Vancouver, in Canada.

La sinossi di The Marvels recita: "Carol Danvers ovvero Captain Marvel ha rivendicato la sua identità dopo aver sconfitto i tiranni Kree, e ottenuto la sua vendetta nei confronti dell'Intelligenza Suprema. Ma ogni azione ha le sue conseguenze, e ora è Carol a dover portare sulle proprie spalle il peso di un universo ormai destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano a scoprire un anonimo tunnel spazio-temporale connesso ai rivoluzionari Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super-fan di Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel e la nipote che non vede ormai da anni, l'astronauta della S.A.B.E.R., il Capitano Monica Rambeau. Insieme, dovranno far squadra per salvare l'universo". In futuro Vellani farà parte degli Young Avengers del MCU.