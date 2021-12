Stanotte a Napoli, Alberto Angela sulle riprese e il suo luogo preferito

Intervistato da Repubblica, Alberto Angela ha recentemente parlato di Stanotte a Napoli, delle riprese della prima puntata della serie dedicata interamente alle meraviglie del capoluogo campano e della location che rappresenta il suo "luogo preferito".

Alberto Angela conduce "Meraviglie"

Angela ha esordito parlando delle riprese della serie: "L'accoglienza durante le riprese? Posso soltanto dire che mi sono emozionato a San Gregorio Armeno. Gli artigiani sono stati con noi fino a mezzanotte, con un entusiasmo e una disponibilità che mi hanno colpito profondamente."

"Abbiamo un'idea di Napoli che non corrisponde a quello che è, poi c'è una realtà legata alle difficoltà. Ci sono ma è talmente grande la bellezza, che la città si riscatta. La bellezza ti fa innamorare e ti pacifica, è il miglior antidoto contro il degrado", ha continuato il celebre divulgatore.

Alla domanda relativa al suo luogo preferito Alberto Angela ha dichiarato: "Non voglio essere diplomatico ma sono più di uno. A Santa Luciella, dove è conservato il cosiddetto 'teschio con le orecchie', ho percepito un'alleanza tra vivi e morti. In ogni cosa che abbiamo visto c'è un'umanità che non ho trovato altrove".