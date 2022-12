Stanotte a Milano con Alberto Angela: le anticipazioni e gli ospiti dello speciale in onda su Rai 1

Alberto Angela festeggia il Natale con lo speciale Stanotte a Milano: ecco le anticipazioni del programma in onda su Rai 1

Alberto Angela continua a festeggiare il Natale con i telespettatori di Rai 1: il nuovo speciale Stanotte a Milano va in onda oggi, 25 dicembre, in prima serata alle 21.25. Il divulgatore scientifico, dopo aver trascorso il 2021 all'ombra del Vesuvio, e aver accompagnato il pubblico per le strade di Napoli, quest'anno ha ambientato il suo speciale all'ombra della Madonnina.

E allora, partendo proprio guglia maggiore del Duomo, proprio sotto la Madonnina, Alberto attraversa la città di notte, alla scoperta dei tesori più o meno nascosti del capoluogo lombardo: dal palcoscenico del Teatro alla Scala alla basilica di S. Ambrogio, dalla pinacoteca di Brera alla biblioteca Ambrosiana, custode dell'inestimabile Codice Atlantico di Leonardo. Ma non mancheranno luoghi rappresentativi della vita milanese come lo Stadio Meazza, la Stazione Centrale, la Galleria e i Navigli, con un occhio verso la Milano più contemporanea dei grattacieli e degli Archistar. Ospite fisso Giancarlo Giannini ma anche alcuni tra i più famosi esponenti della vita milanese.

Tra gli ospiti annunciati ci saranno i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Javier Zanetti, uno di sponda Milan l'altro di sponda Inter. Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini della Scala e promessi sposi dopo la proposta di matrimonio all'Arena di Verona. Elio farà un omaggio a Enzo Jannacci mentre Malika Ayane si esibirà in Galleria. Adriano Celentano, in collegamento telefonico, spiegherà la storia della via Gluck. Previsto anche un intervento degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Sonia Bergamasco reciterà alcuni versi delle poesie. di Alda Merini,

Quello di stasera è l'ottavo appuntamento con la serie di documentari Stanotte a..., iniziata il 28 maggio 2015. In questi anni, Alberto Angela ci ha fatto conoscere il fascino notturno di Firenze, San Pietro, Venezia, Pompei e Napoli. Il sesto appuntamento, quello del 16 dicembre 2020 fu dedicato a Caravaggio