Arena di Verona: la proposta di matrimonio di Timofej Andrijashenko a Nicoletta Manni (video)

Timofej Andrijashenko ha chiesto la mano di Nicoletta Manni sul palco dell'Arena di Verona. Davanti a migliaia di persone, alla fine dello spettacolo di Roberto Bolle, il primo ballerino de La Scala di Milano ha incassato il si dell'Etoile che ha accettato la proposta commuovendo il pubblico presente.

Il finale tragico di Romeo e Giulietta, ballato nell'Arena scaligera, ha avuto un 'tempo supplementare', per usare una metafora calcistica, che ha commosso doppiamente il pubblico presente allo spettacolo di Roberto Bolle. Mentre gli spettatori si asciugavano le lacrime per la tragica fine dei due amanti nati dalla penna di William Shakespeare, Timofej Andrijashenko ha catalizzato l'attenzione del pubblico, ancora in piedi ad applaudire i protagonisti di Roberto Bolle & Friends.

Roberto Bolle, probabilmente complice del primo ballerino, ha accompagnato la Manni al centro del palco per ringraziare il pubblico, Timofej in quel momento si è inginocchiato, ha preso nelle mani la scatola rossa che custodiva l'anello e ha chiesto a Nicoletta di sposarlo. L'étoile salentina, che non si aspettava il gesto del fidanzato, si è nascosta il volto con le mani, poi commossa e in lacrime ha accettato la proposta e baciato il suo futuro sposo, tra gli applausi convinti del pubblico e dell'intero corpo di ballo.

Tra i primi ad abbracciare la coppia e a complimentarsi con loro è stato proprio Roberto Bolle, il ballerino è apparso anche lui molto commosso.