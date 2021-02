Stanley Kubrick: Lunatic at Large, il suo film mai girato, sarà prodotto in autunno

Uno dei film non realizzati di Stanley Kubrick, intitolato Lunatic at Large, sarà grato quasi un quarto di secolo dopo la sua morte.

Dopo 22 anni dalla morte di Stanley Kubrick una sua sceneggiatura mai utilizzata, Lunatic at Large, potrebbe diventare presto un film. Si tratta di un thriller noir co-scritto con Jim Thompson, la cui produzione potrebbe iniziare il prossimo autunno.

Il regista Stanley Kubrick sul set di Shining (1980)

Secondo Variety, Stanley Kubrick tornerà nell'universo cinematografico grazie a questa sceneggiatura mai sviluppata sul grande schermo che ora ha il titolo di Lunatic at Large, i cui diritti sono stati opzionati dai produttori Bruce Hendricks e Galen Walker che hanno alle spalle produzioni di successo come Il sesto senso, Armageddon e Alice in Wonderland. A quanto pare, la produzione del lungometraggio potrebbe iniziare il prossimo autunno, ma non è ancora stato rivelato nessun dettaglio specifico.

Galen Walker in merito ha espresso la sua eccitazione per questo probabile progetto, dichiarando: "Sarebbe un sogno che diventa realtà. Cercheremo di fare un film che mantenga il suo stile inimitabile".

Non è la prima volta che un progetto incompiuto del grande regista viene ripreso e riadattato. Stanley Kubrick, una vera e propria leggenda del cinema internazionale, lasciò infatti molti progetti incompiuti al momento della sua morte, come ad esempio il film di fantascienza A.I. intelligenza artificiale, che Steven Spielberg diresse nel 2001.