Stan Lee aveva sviluppato un pilot ispirato a Super Sentai, serie alla base dei Power Rangers

Stan Lee avrebbe potuto portare sugli schermi televisivi i personaggi poi diventati i Power Rangers negli anni Ottanta, periodo in cui si stava occupando dello sviluppo di alcuni progetti per conto della Marvel in collaborazione con Margaret Loesch, essendo particolarmento interessato a Super Sentai.

L'icona dei fumetti era rimasto conquistato dalla serie che avrebbe poi dato vita a Mighty Morphin Power Rangers, Super Sentai, perché la considerava divertente, strana e con un pizzico di violenza, formula che sembrava perfetta per attirare l'attenzione dei teenager, target ideale per la Marvel. Stan Lee aveva convinto Loesch, a capo del settore televisivo dello studio, ma il progetto non venne poi sviluppato perché i network non erano interessati.

Nel 1978 venne realizzata la serie dedicata a Spider-Man, conclusasi dopo solo 13 episodi negli Stati Uniti, mentre in Giappone divenne un enorme successo. Lee, come rivela la serie The Toys That Made Us, aveva quindi notato la serie e l'aveva proposta a Margaret che l'aveva paragonata ai film di Godzilla, decidendo di realizzare un pilot investendo 25.000 dollari. Nessuno era però interessato nonostante il coinvolgimento di Stan Lee, che aveva collaborato con la casa di produzione Toei alla realizzazione di veri progetti tra cui la serie che si ispira a quella dedicata all'Uomo Ragno, ma con dei personaggi originali ed elementi giapponesi. Super Sentai divenne poi la base per Mighty Morphin Power Rangers circa un decennio dopo.