Stan Lee: i fratelli Russo al lavoro su un documentario sull'icona della Marvel

Stan Lee potrebbe essere al centro di un nuovo documentario diretto dai fratelli Russo, i registi dell'atteso Avengers: Endgame.

Il progetto, di cui non sono ancora stati svelati i dettagli, dovrebbe seguirne la lunga carriera nel mondo dei fumetti e il suo successivo legame con i cinecomic.

Anthony Russo, secondo quanto riporta il sito Comicbook, ha infatti dichiarato: "Amiamo Stan Lee e penso sia incredibilmente speciale che Endgame sia l'ultimo film per cui ha girato un cameo".

Il filmmaker ha quindi accennato al potenziale progetto: "Siamo affascinati dalla vita di Stan Lee e stiamo in realtà sviluppando qualcosa che ha a che fare con il suo lavoro nella storia della Marvel".

I Russo non sono però pronti a parlare di ciò su cui stanno lavorando: "Non siamo pronti a presentarlo o parlarne. Si tratta prevalentemente di un documentario".

Excelsior! Alla ricerca dei camei di Stan Lee nei film e nelle serie Marvel

Stan Lee è apparso negli adattamenti dei fumetti della Marvel a partire dal 2000, con X-Men, e ha recitato anche in lungometraggi come Deadpool e doppiando un personaggio in Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Joe Russo, il fratello di Anthony, aveva spiegato che la presenza dell'icona della Marvel su un set era sempre un momento indimenticabile: "Quando arrivava e si sentiva la sua voce era come ritornare bambini. L'intera troupe aveva la stessa reazione. Ci sono tutte queste stelle del cinema ogni giorno, ma quando appariva Stan era una situazione incredibile per tutti i presenti".