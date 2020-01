Addio a Stan Kirsch, l'attore di Highlander morto a 51 anni

L'attore e acting coach Stan Kirsch, noto per la serie televisiva Highlander, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles poche ore fa. Kirsch aveva 51 anni. La causa del decesso potrebbe essere suicidio.

Negli anni '90 Stan Kirsch aveva interpretato per sei stagioni il ruolo di Richie Ryan nella serie Highlander.

A comunicare la notizia del decesso è stata la moglie Kristyn Green, co-fondatrice della compagnia Stan Kirsch Studios col marito,ringraziando su Facebook chi l'ha sostenuta: "Voglio ringraziare tutti per l'amore e il sostegno. Non sono stata in grado di rispondere a tutti i messaggi, chiamate, email, ma vi ho letto e ascoltato tutto. Mi sento circondata dall'amore e sarò per sempre grata a ognuno di voi."

Anche un post sulla pagina Facebook ufficiale della serie tv Highlander ha ricordato Stan Kirsch:

"E' con grande tristezza che comunichiamo io decesso di Stan Kirsch. Ha portato senso dello humor, gentilezza ed entusiasmo giovanile al personaggio di Richie Ryan per sei stagioni."

Stan Kirsch aveva recitato anche nella soap opera General Hospital e aveva interpretato Ethan, il fidanzato più giovane di Monica, in un episodio della prima stagione di Friends.