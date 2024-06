Stacey Sher, la produttrice di Pulp Fiction sarà premiata a Locarno 2024

Con all'attivo la produzione di opere di culto di Quentin Tarantino e Stephen Soderbergh, Stacey Sher sarà premiata con il Raimondo Rezzonico Award durante la prossima edizione di Locarno 2024. La produttrice, figura chiave del cinema indipendente americano, riceverà il riconoscimento dedicato a personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella produzione cinematografica internazionale.

Insieme ai co-produttori Danny DeVito e Michael Shamberg, Stacy Sher ha realizzato alcuni dei più grandi cult degli anni Novanta: Pulp Fiction (1994), Get Shorty (1995), Matilda 6 mitica (1996), Gattaca - La porta dell'universo (1997) e Out of Sight (1998). Altrettanto notevoli sono le opere che ha prodotto nel corso del nuovo millennio, grazie all'approfondimento e all'espansione del sodalizio con Quentin Tarantino e Steven Soderbergh, oltre alle numerose collaborazioni artistiche con Oliver Stone, Cate Blanchett, Bradley Cooper, Liam Neeson, Chris Pine e molti altri nomi di spicco dell'industria cinematografica. Il lavoro di Sher non si limita al cinema: ha prodotto anche serie TV di successo - fra cui Reno 911! e Mrs. America (2020) - e guidato la società di videogiochi Activision nei suoi primi passi nel mondo degli adattamenti cinematografici. Insieme a Soderbergh, Sher ha inoltre prodotto la 93esima cerimonia degli Oscar.

Il programma dell'omaggio

Stacey Sher riceverà il Raimondo Rezzonico Award in Piazza Grande la sera di giovedì 8 agosto. L'omaggio includerà la proiezione di due dei titoli più importanti della sua carriera:

Erin Brockovich di Steven Soderbergh - USA - 2000

Django Unchained di Quentin Tarantino - USA - 2012

Venerdì 9 agosto alle 10.30 il pubblico avrà la possibilità di incontrare la produttrice cinematografica durante una conversazione che si terrà al Forum @Spazio Cinema.

La 77esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 7 al 17 agosto 2024.