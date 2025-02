Squid Game: attrice 81enne muore tre mesi dopo la diagnosi di cancro

L'interprete di Squid Game Lee Joo-sil è morta all'età di 81 anni. L'attrice si è spenta domenica 2 febbraio 2025 nella casa della sua famiglia a Uijeongbu, in Corea del Sud, come riferisce il quotidiano coreano The Chosun Ilbo. Solo tre mesi fa, a novembre 2024, aveva ricevuto la diagnosi di cancro allo stomaco. Il suo funerale si terrà allo Shinchon Severance Hospital il 5 febbraio, come rivela il _New York Post-.

Intorno ai 50 anni all'attrice era stato diagnosticato un cancro al seno al terzo stadio e i medici le avevano dato meno di un anno di vita per poi essere dichiara completamente guarita 13 anni dopo.

Un ruolo di culto

Lee Joo-sil ha recitato in Squid Game nel ruolo di Park Mal-soon, madre del detective di polizia Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) nonché matrigna del The Front Man, Hwang In-ho (Lee Byung-hun), comparendo nei primi due episodi della seconda stagione.

Nella seconda stagione dello show Netflix, Hwang Jun-ho unisce le forze con un pescatore per trovare l'isola dove il suo fratellastro gestisce i giochi.

Non è chiaro se Lee sarà presente nella terza e ultima stagione, girata prima della sua morte e in arrivo su Netflix a giugno 2025.

I numerosi fan di Squid Game, di cui sono appena state lanciate le prime anticipazioni della terza e ultima stagione, sono intervenuti sui social media per omaggiare la memoria di Lee Joo-sil.

"Nooo, l'amavo :(", ha scritto un fan su X.

"Possa riposare in pace", ha detto un altro fan.

Un terzo utente X ha scritto: "OH MIO DIO NOOOOO".

Dopo aver debuttato nel 1964 con ruoli in produzioni teatrali e come doppiatrice, Lee Joo-sil ha partecipato a tante pellicole di successo.

Uno dei suoi ruoli cinematografici più famosi è stato nello zombie thriller del 2016 Train to Busan, dove interpretava la nonna del protagonista Seok-woo.