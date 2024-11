Squid Game 2, lo sceneggiatore svela: "Questa è una storia più profonda, ma è stato un inferno farla"

Il creatore di Squid Game 2, sottolinea come questa seconda stagione sarà molto più profonda della prima e più coinvolgente

Quando Squid Game è sbarcato per la prima volta su Netflix nel 2021, è diventato un fenomeno globale. Una satira sudcoreana brutale, sanguinosa e brillante sulla guerra di classe con una sorta di Parasite che incontra Battle Royale.

Lo show del creatore Hwang Dong-hyuk, in cui i giochi preferiti dell'infanzia costituiscono la base per un torneo mortale con un premio in denaro che cambia la vita, rimane la serie più vista che la piattaforma streaming abbia mai realizzato.

Ora, mentre il Prigioniero 456 di Lee Jung-jae si prepara a rientrare nell'arena con la seconda stagione di Squid Game il giorno di Santo Stefano, la domanda che tutti si pongono è la seguente: Come si fa a realizzare il seguito della più grande serie di Netflix?

Squid Game 2: cosa ci dobbiamo aspettare e le parole del creatore della serie

Squid Game: i protagonisti in una foto della stagione 2

Come racconta lo showrunner Hwang Dong-hyuk, è sicuro di aver trovato un modo, anche se farlo è costato non poco:

"Credo che quella che abbiamo creato nella seconda stagione sia una storia più profonda e avanzata", dice Hwang, che ha recentemente rivelato che la Squid Game si concluderà con una terza e ultima stagione l'anno prossimo.

Il creatore continua la sua spiegazione di questa nuova stagione: "Sento che potrebbe addirittura superare la Stagione 1. Fisicamente e mentalmente non è stato facile. Alcune delle sequenze che abbiamo girato sono state le più impegnative di tutta la mia carriera. È stato... un inferno".

Chi è Lee Jung-jae? L'attore di Squid Game che ha fatto la storia vincendo l'Emmy

Se la seconda stagione di Squid Game è stata un inferno, è solo perché questa riprenderà esattamente da dove si è interrotta la prima, con Gi-hun (Jung-jae) che non salirà su quell'aereo, continua a riflettere lo sceneggiatore:

"La situazione non sta migliorando, anzi sta peggiorando", dice Hwang. "Peggiora il cambiamento climatico, aumentano le guerre, muoiono più persone. Confrontando il mondo nel 2021 con quello attuale, le nostre vite non stanno migliorando. Lo sapete bene!".

Squid Game: un'immagine della stagione 2

Tutto questo per dire che, se pensavate che la prima serie fosse pesante, allora non avete ancora visto nulla:

"Ho persino avuto qualche preoccupazione perché la storia raccontata nella seconda stagione è molto più crudele, spaventosa e raccapricciante della prima", condivide Hwang. "Onestamente, ho pensato tra me e me: "È troppo per le persone da gestire?". Più crudele, più spaventoso e più raccapricciante? Certo che possiamo sopportarlo, Hwang: che i giochi abbiano inizio.