Squid Game 2: uno delle star della serie potrebbe aver svelato la sua morte

L'attrice di Squid Game 2, Kang Ae-sim, ha condiviso una chicca sui tempi di lavorazione della serie che potrebbe far pensare al suo destino nella terza stagione della serie.

Mentre la prima parte della seconda stagione si è conclusa con i personaggi principali dei giocatori intorno a Seong Gi-hun ancora sopravvissuti dopo tre turni di Squid Game, molti si chiedono chi sarà ucciso nella seconda parte della seconda stagione che arriverà su Netflix quest'anno.

Uno dei personaggi che i fan ritengono più prossimi alla morte è sicuramente la Geum-ja di Kang Ae-sim, l'anziana madre che si è unita al gioco con suo figlio per pagare i suoi debiti.

Geum-Ja morirà nella terza stagione di Squid Game?

Squid Game: il poster della stagione 3

L'attrice di Squid Game 2, Kang Ae-sim, ha condiviso una chicca sulla sua cronologia di riprese nella serie che potrebbe far pensare i fan ad una sua dipartita durante la serie:

"È stata una cosa un po' difficile, perché sono stata lontana da casa per tanto tempo". Ae-sim si è aggiunto alla conversazione, notando che hanno girato solo per "sei mesi" invece di un anno come hanno fatto altri attori:

"Per noi sono stati solo sei mesi, ma alcuni attori hanno girato un anno per realizzare tutte e due le parti della seconda stagione".

I commenti dell'attrice di Squid Game sulla durata delle riprese potrebbero indicare che il suo personaggio, Geum-ja, potrebbe morire nella durante uno dei prossimi giochi della serie. Lo stesso potrebbe valere per Yong-sik di Yang Dong-geun, (il figlio della donna nella serie) dato che l'attrice ha sottolineato che entrambi hanno girato nello stesso periodo di sei mesi.