Square Enix, l'azienda dietro Fullmetal Alchemist e Soul Eater, usa l'IA per ridurre tre mila ore di lavoro

Square Enix, la grande casa dietro grandi anime come Fullmetal Alchemist, Soul Eater e My Dress-Up Darling, introduce Mantra Engine, un'AI pensata per automatizzare il lettering dei manga e ridurre migliaia di ore di lavoro.

Nel mondo del manga, ogni vignetta è un equilibrio millimetrico tra disegno e parola, ora, quel fragile equilibrio incontra l'intelligenza artificiale: Square Enix prova a riscrivere il processo editoriale con uno strumento che punta meno alla sostituzione e più alla redistribuzione del tempo creativo. Uno strumento che promette di cambiare l'editoria giapponese (e non solo).

Mantra Engine: quando l'intelligenza artificiale entra tra le vignette

Nel laboratorio silenzioso dell'editoria giapponese, fatto di font scelti con cura maniacale e balloon posizionati al millimetro, irrompe una novità destinata a lasciare il segno. Square Enix, in collaborazione con Mantra, ha annunciato Mantra Engine, un sistema basato su intelligenza artificiale progettato per automatizzare una delle fasi più tecniche - e spesso invisibili - della produzione manga: il typesetting.

Locandina di Soul Eater

Parliamo di un lavoro che, pur restando dietro le quinte, definisce la leggibilità e il ritmo di ogni tavola. Font, dimensioni, posizionamento del testo: dettagli apparentemente minimi che richiedono ore di revisione. Secondo i dati condivisi dalla stessa azienda, gli editor impiegano fino a 3.000 ore all'anno solo per questa attività. Un tempo che Mantra Engine punta a comprimere drasticamente.

Il funzionamento del sistema si basa su un'evoluzione delle tecnologie già sviluppate per la traduzione automatica. L'AI analizza i dialoghi presenti nei manoscritti completati e applica automaticamente le specifiche tipografiche più adatte, senza generare nuovi contenuti né raccogliere dati per ulteriori addestramenti. Un approccio che prova a rassicurare un settore spesso diffidente verso l'automazione, mantenendo il controllo creativo saldamente nelle mani umane.

Katsuyoshi Matsuura, executive di Square Enix, ha chiarito la filosofia dietro il progetto: "Questo strumento è stato sviluppato per ottimizzare il carico di lavoro degli editor... il nostro obiettivo non è solo migliorare l'efficienza, ma creare un ambiente in cui possano concentrarsi maggiormente sulle loro funzioni principali, supportando la creatività degli autori". Un'idea che sposta l'attenzione dalla produttività pura a una redistribuzione intelligente delle energie.

Dal laboratorio editoriale al futuro del manga globale

L'introduzione di Mantra Engine non arriva in un vuoto creativo, ma si inserisce in una fase di profonda trasformazione dell'industria manga. Square Enix, noto al grande pubblico per i videogiochi, rappresenta da decenni anche una colonna portante dell'editoria giapponese, con pubblicazioni iconiche come Fullmetal Alchemist nate sulle pagine di Monthly Shōnen Gangan.

Fullmetal Alchemist, una scena

Negli ultimi anni, la casa editrice ha accelerato la propria espansione digitale, affiancando alle riviste tradizionali piattaforme come Manga UP!, pensate per un pubblico globale sempre più ampio. In questo contesto, strumenti come Mantra Engine assumono un valore strategico: ridurre i tempi di produzione significa anche aumentare la velocità di distribuzione e adattamento internazionale.

Il progetto nasce da un investimento avviato nel 2024 e si trova ancora in fase di test interno. L'obiettivo dichiarato, però, guarda oltre i confini aziendali. Mantra ha infatti spiegato: "Condurremo test approfonditi all'interno di Square Enix per migliorare l'usabilità e l'efficienza operativa, con l'intento futuro di offrire il prodotto all'intera industria del manga". Una prospettiva che potrebbe ridefinire gli standard produttivi del settore.

Il movimento non è isolato. Anche altre realtà, come WEBTOON, stanno integrando strumenti AI per la localizzazione e la distribuzione internazionale, creando un ecosistema sempre più interconnesso. Traduzione automatica, adattamento linguistico e ora anche impaginazione: il flusso creativo del manga si avvicina progressivamente a una dimensione ibrida, dove tecnologia e sensibilità artistica convivono.

Mantra Engine appare come un primo tassello concreto di una trasformazione più ampia. Non un sostituto dell'occhio umano, ma una lente che alleggerisce il lavoro ripetitivo, lasciando agli editor il compito più prezioso: proteggere la voce degli autori e accompagnarla verso nuovi lettori, senza disperdere la sua identità.