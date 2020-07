Spree: il trailer dell'horror satirico con la star di Stranger Things Joe Keery

È uscito il primo trailer di Spree, horror satirico presentato al Sundance e con Joe Keery nel ruolo principale. L'attore, noto al grande pubblico per la sua performance nei panni di Steve Harrington in Stranger Things, interpreta Kurt Kunkle, un giovane psicopatico che, nel tentativo di diventare una star sui social, installa delle telecamere per fare livestream nella propria auto, usata per un servizio tipo Uber, e comincia a uccidere i passeggeri in diretta. Presenti nel cast anche David Arquette, nel ruolo del padre di Kurt, e Sasheer Zamata, veterana del varietà Saturday Night Live, nei panni di una stand-up comedian che si ritrova nella macchina del protagonista. Potete vedere il trailer qui sotto:

Spree è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival a gennaio, ed è previsto che esca negli USA a circa sette mesi da quella prima proiezione, in modalità ibrida: stando a Variety, infatti, il film dovrebbe uscire il 14 agosto in sala, in digitale e on demand. Soluzione adottata anche da Bill & Ted Face the Music, che sarà a disposizione, a inizio settembre, dei cinema che lo vorranno proiettare ma anche visibile entro le mura domestiche per chi non volesse rischiare (questo negli Stati Uniti, dove la situazione è ancora molto instabile, con i cinema completamente chiusi in due mercati importanti come New York e la California).

Questo mentre le major cominciano a svuotare quasi del tutto il calendario delle uscite per quanto riguarda i mesi rimanenti del 2020: mentre è ancora possibile che Tenet, Mulan, Black Widow e No Time to Die debuttino entro la fine dell'anno, bisognerà aspettare il 2021 per A Quiet Place II, Top Gun: Maverick e altri titoli molto attesi. Gli studios stanno anche vagliando l'opzione dell'uscita anticipata fuori dagli Stati Uniti, per consentire ai paesi con le sale aperte di usufruire dei lungometraggi già pronti.