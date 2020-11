Spongebob: Amici in fuga, su Netflix in streaming da oggi

Il film d'animazione SpongeBob: Amici in fuga è diretto e scritto da Tim Hill, Jonathan Aibel e Glenn Berger e basato sulla serie omonima creata da Stephen Hillenburg.

Netflix rilascia oggi il film d'animazione SpongeBob: Amici in fuga, già disponibile in streaming online: diretto e scritto da Tim Hill, da un soggetto di Tim Hill, Jonathan Aibel e Glenn Berger e basato sulla serie d'animazione SpongeBob creata da Stephen Hillenburg, il film è prodotto da Ryan Harris e vede lo stesso Stephen Hillenburg come produttore esecutivo.

Dopo che Gary, l'amato animale domestico di SpongeBob, è stato rapito, SpongeBob e il suo migliore amico Patrick Stella si imbarcano in un'avventura epica nella Città Perduta di Atlantic City per riportare Gary a casa. Mentre si destreggiano tra le delizie e i pericoli di questa divertente ma allo stesso tempo rischiosa missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici dimostrano che non c'è niente di più forte del potere dell'amicizia.

Locandina di The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Per gli appassionati di SpongeBob è un ottimo momento, visto che è stato annunciato anche il progetto legato unicamente a Patrick: The Patrick Star Show sarà composto da tredici puntate e sarà dedicato al migliore amico di SpongeBob che verrà mostrato mentre conduce un talk show. Il lavoro dei doppiatori è già iniziato e nel cast dovrebbero esserci molti ritorni e il debutto di alcuni attori che interpreteranno la famiglia di Patrick.

Spongebob - Amici in fuga è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.