Spoiler Alert, primo trailer per il film con Jim Parsons e Ben Aldridge

Spoiler Alert: si piangerà. Il nuovo dilm con Jim Parsons e Ben Aldridge ispirato al libro di memorie del giornalista Michael Ausiello, Spoiler Alert: The Hero Dies: A Memoir of Love, Loss, and Other Four-Letter Words, ha ricevuto un primo, emozionante trailer.

Non c'è molto da aggiungere in merito alla direzione che prenderà la pellicola di cui vi stiamo parlando, dato che il titolo del libro da cui è tratto dice già tutto. C'è tuttavia qualcosa da dire sul primo trailer dell'adattamento scritto da David Marshall Grant (Brothers & Sisters, Nashville) e Dan Savage (This American Life Live!) e diretto da Michael Showalter (The Dropout, Gli Occhi di Tammy Faye).

Spoiler Alert racconta infatti la storia del rapporto tra Michael Ausiello (Jim Parsons) e il fotografo Kit Cowan (Ben Aldridge) e in particolare si sofferma su quegli undici mesi tra la diagnosi di un tumore per quest'ultimo e la sua scomparsa.

Come riporta anche Deadline, vedremo come si trasformerà la relazione tra i due, come i legami diverranno più profondi, ma anche come tutto ebbe inizio, permettendoci di dare uno sguardo a un rapporto che in realtà è durato ben 14 anni.

La pellicola distribuita da Focus Features vede nel cast anche Sally Field, Ben Irwin, Antoni Porowski, Nikki M. James e Jeffrey Self, e arriverà a dicembre sugli schermi.