Splinter Cell: il videogioco diventa una serie animata prodotta per Netflix

Splinter Cell diventerà una serie animata grazie a una collaborazione tra Netflix e Ubisoft. Il progetto sarà sviluppato da Derek Kolstad, già artefice del successo di John Wick.

Il nuovo show, secondo quanto anticipato da Variety, sarà composto da due stagioni e i 16 episodi saranno scritti e prodotti proprio da Derek Kolstad.

Il primo capitolo di Splinter Cell è stato messo in vendita nel 2002. Il videogioco racconta la storia dell'ex Navy SEAL Sam Fisher che viene ingaggiato dall'NSA e inizia a lavorare per un settore segreto dell'agenzia. Fisher viene quindi coinvolto in missioni sotto copertura ad alto rischio e che richiedono conoscenze militari.

Il franchise è composto da sei videogiochi e una serie di romanzi. A lungo si è parlato di un possibile adattamento cinematografico con star Tom Hardy, ma il progetto sembra sia stato abbandonato.